جوجل تعمل على ميزة جديدة داخل تطبيق يوتيوب لمنافسة TikTok

أفادت صحيفة The Information، أن شركة جوجل تعمل على إضافة ميزة جديدة داخل تطبيق يوتيوب لمنافسة TikTok، وتسمى هذه الميزة "شورتس- Shorts"، وسوف يتم عرضها بحلول نهاية عام 2020، وستكون الميزة الجديدة جزءًا من تطبيق يوتيوب ، وفقًا للصحيفة التي نقلت عن مصدرين لم يكشف عن اسمهما، أمس الأربعاء، وستسمح ميزة "شورتس- Shorts" للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة خاصة بهم وتحميلها على منصة يوتيوب.





ووفقًا للصحيفة، ميزة شورت ستستغل جميع الموسيقى التي رخصتها منصة يوتيوب المملوكة لجوجل، مع الأغاني التي يمكن أن تكون متاحة لاستخدامها كموسيقى تصويرية لمقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون.





ورفض موقع يوتيوب التعليق على هذا التقرير، عن طريق قيام متحدث باسم يوتيوب بإرسال رسالة بالبريد الالكتروني قال فيها: "نحن لا نعلق على الشائعات أو التكهنات".





منصة وسائل التواصل الاجتماعي TikTok، كان التطبيق الأكثر تنزيلًا لعام 2019 مع أكثر من 700 مليون تنزيل، الأمر الذي دفع الساسة الأمريكيين يقولون ان الشركة التي تتخذ من الصين مقرا لها يمكن ان تشكل تهديدا للأمن القومي وقد بدأت تحقيقا.



