"من كتر ما شفت".. أحمد شيبة يسجل أغنية جديدة

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يتعاون المطرب الشعبي أحمد شيبة حاليًا مع الموزع الموسيقي ميدو مزيكا في أغنية جديدة تحمل اسم "من كتر ما شفت"، وهي من كلمات رضا المصري، وهندسة صوت خالد رؤوف،وألحان حسين محمود، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يُشار أن أحمد شيبة سبق وتعاون مع ميدو مزيكا في أغنية تحمل اسم "شاب عجوز"، وهي من كلمات عصام حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شيبسي وميدو مزيكا،وألحان تامر حجاج،وهندسة صوت أحمد جودة، والكليب من إخراج محمد حجازى.


ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد شيبة حاليًا لتقديم أغنية تتر مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

يشار أن أحمد شيبة قدم مؤخرًا تتر مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، وحملت الأغنية نفس اسم المسلسل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس.

والجدير بالذكر أن مسلسل"الأخ الكبير"، من تأليف أحمد عبد الفتاح، بطولة محمد رجب،هبة مجدي،آيتن عامر،أشرف زكي،محمد عز،إيهاب فهمي،عبير صبري،هاجر أحمد، محمود حجازي،رندا البحيرى،دينا فؤاد،حمادة بركات،أحمد حلاوة، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج سينرجي.

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