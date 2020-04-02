واتساب تعمل على ميزة استخدام نفس الرقم على هواتف متعددة

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:38 ص
واتساب - صورة أرشيفية
واتساب - صورة أرشيفية
تعمل واتساب على اتاحة استخدام نفس الرقم على هواتف متعددة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي نرى فيها واتساب تعمل على هذا الدعم، حيث في أواخر العام الماضي كشف فريق العمل WABetaInfo، المتخصص في تمحيص نسخ واتساب بيتا، عن علامات الدعم لأجهزة متعددة، حيث في ذلك الوقت، ألمح "إشعار التسجيل" إلى طلب رمز أمان جديد من هاتف ثانوي، واقترح نص تحذير مخفي في الدردشات إمكانية وجود أجهزة متعددة لكل مستلم.

وفي أحدث إصدار بيتا WhatsApp v 2.20.110، تم اكتشاف المزيد من العلامات المتعلقة بدعم الحسابات المتعددة، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الميزة، كهذا التساؤل المنطقي، هل سيظل الجهاز الأول هو الجهاز الرئيسي ويحتاج إلى الاتصال بالإنترنت ليعمل الآخرون، مثلما يفعل واتساب ويب الآن؟ أو هل ستكون الأجهزة مستقلة ويمكنك استخدام أي منها، وبغض النظر عما إذا كان الهاتف الرئيسي قيد التشغيل أو متصلًا؟ وطبعًا نأمل أن تكون الثانية.

وبالرغم من أن هذا الدعم لا يزال قيد التطوير، إلّا أنه مُنتظر وبشدة، وسيكون من الرائع جدًا أن نتمكّن أخيرًا من تثبيت التطبيق على هاتفين أو هاتف وجهاز لوحي في نفس الوقت.

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