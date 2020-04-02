تركيا تسجل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم الخميس، 63 حالة وفاة، و2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة التركية، إن عدد إجمالي الفحوص في البلاد وصل إلى 106 آلاف و799 فحصا، مضيفة أن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 277 شخصا، والإصابات إلى 15 ألفا و679 شخصا، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصا.

وسجلت 39 ولاية تركية، من أصل 81، حالات وفاة بفيروس كورونا، بينما تأتي إسطنبول في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير، ثم أنقرة.

وتبلغ نسبة الوفيات في تركيا 1.58% من إجمالي المصابين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة.

وكشف أن حوالي 80% من المتوفين بسبب كورونا تتخطى أعمارهم الـ60 عاما، في حين يشكل مرضى ضغط الدم 68.8% من المتوفين ، و63.3% من المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.