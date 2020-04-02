في أحدث جلسة تصوير.. الجمهور يشبه كارمن سليمان بـ"شاريهان"

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة كارمن سليمان، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"أحدث جلسة تصوير لي".

وظهرت كارمن، خلال الصور مرتدية"بليزر طويل وبنطلون باللون اللبني وقميص باللون الأبيض وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت الإطلالة بحلق طويل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي شبه شريهان" واضاف آخر"مينفعش اخطفك بجمالك ده طيب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قلبي يايول شهالجمال".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها الملحن مصطفى جاد.

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