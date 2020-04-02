أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

رد علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي، عن الأنباء التي ترددت بشأن انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط مسئولو الأهلي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن بعد اعلان أحمد فتحي رحيله عن الفريق وعدم تجديد عقده.

وأكد نجم إنبي، أنه يعلم بوجوده ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن وكيل أعماله أبلغه برغبة الأهلي في التعاقد معه.





وقال فوزي:"اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب في مصر".

وأكمل:" يتبقى لي موسمين مع إنبي، واحترم قرار إدارة انبي في حال استقرار الأهلي على ضمي، وتقديم عرض رسمي".