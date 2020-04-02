أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-4-2020في السوق المحلي

شهد أسواق اللحوم حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي نتيجة للاقبال الكبير على اللحوم بعد التزام المواطنين منازلهم وارتفاع مستوى الطلب على الأيام العادية في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا.









استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-4-2020 في الأسواق، وارتفعت في بعض الأماكن نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا بالأضافة الي إقتراب شهر رمضان والذي غالباً ماترتفع فيه أسعار اللحوم والدواجن نظراً لزيادة الطلب عليهم.









أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-4-2020





وصل سعر كيلو الكندوز بين 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.

وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.











