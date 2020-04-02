رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات

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قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه يتابع أعمال الصيانة اللازمة للإنارة بمداخل ومخارج المدينة وشوارع المدينة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بصيانة وانارة منطقة خلف المشتل ونزلة الكوبري العلوي بدايةً من كمين الشرطة وشارع المدارس والغفران والمهاجرين وشارع البداله حتى كوبري عتريس، وذلك لرفع كفاءة الانارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع مرسي، صرف المعاشات بنطاق مركز ومدينة دسوق من مكاتب البريد والمدارس المخصصة التى وقع عليها الاختيار لاستقبال أصحاب المعاشات الراغبين في صرف معاش أبريل والذي بدء صباح اليوم الأربعاء ويستمر لمدة أسبوعين إبن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسى الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافية، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الإبتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية.



وذلك للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، ووجه اللواء خالد حسن رئيس المركز المركز والمدينة رؤساء القرى والأحياء سرعة القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وكذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.جاء بمتابعة اللواء خالد حسن رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيز 32 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات، ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.





والتي تضمنت المدارس الآتية: "القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفرالشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي.





وأيضًا مدرسة سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبد القادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي، برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية.





وكذلك مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبوالمجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعي وثاني بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبي بريد الرياض الرئيسي والفرعي.





ومدرسة أبومصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبومصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبوسكين بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبودراز الابتدائية بمكتب بريد أبودراز، الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية".





وشدد المحافظ، علي الأجهزة التنفيذية بضرورة القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد انتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كل الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.

