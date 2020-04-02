رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه يتابع أعمال الصيانة اللازمة للإنارة بمداخل ومخارج المدينة وشوارع المدينة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بصيانة وانارة منطقة خلف المشتل ونزلة الكوبري العلوي بدايةً من كمين الشرطة وشارع المدارس والغفران والمهاجرين وشارع البداله حتى كوبري عتريس، وذلك لرفع كفاءة الانارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع مرسي، صرف المعاشات بنطاق مركز ومدينة دسوق من مكاتب البريد والمدارس المخصصة التى وقع عليها الاختيار لاستقبال أصحاب المعاشات الراغبين في صرف معاش أبريل والذي بدء صباح اليوم الأربعاء ويستمر لمدة أسبوعين إبن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسى الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافية، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الإبتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية.

وذلك للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، ووجه اللواء خالد حسن رئيس المركز المركز والمدينة رؤساء القرى والأحياء سرعة القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وكذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.جاء بمتابعة اللواء خالد حسن رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيز 32 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات، ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.


والتي تضمنت المدارس الآتية: "القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفرالشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي.


وأيضًا مدرسة سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبد القادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي، برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية.


وكذلك مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبوالمجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعي وثاني بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبي بريد الرياض الرئيسي والفرعي.


ومدرسة أبومصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبومصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبوسكين بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبودراز الابتدائية بمكتب بريد أبودراز، الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية".


وشدد المحافظ، علي الأجهزة التنفيذية بضرورة القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد انتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كل الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات
رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات

أخبار تهمك

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ يوم

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. حاوي الزمالك معروض على الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 14 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إصدار عملات بلاستيكية قريبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

08:45 ص

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

10:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم