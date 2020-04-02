التنظيم والإدارة: مد فترة التقديم لوظائف النيابة العامة لمدة شهر

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمى

أعلن الدكتور  صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد فترة الإعلان الخاص بالتقدم للندب على وظائف النيابة العامة من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية jobs.gov.eg  التابعة للجهاز لمدة شهر آخر ينتهى يوم 30 أبريل الجاري وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.
وقال رئيس الجهاز  إن قرار المد يأتي تقديراً للظروف الراهنة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.. مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في الندب الإطلاع على الإعلان المتاح على بوابة الوظائف وبه جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة.


من الجدير بالذكر أن النيابة العامة قررت فتح باب تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، من الراغبين فى الانتقال والندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة، وذلك اعتبارا من 1 مارس ولمدة شهر وتم مد أجل التقديم شهر آخر، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم.

وذكرت النيابة أنها اتفقت مع الجهاز على إتخاذه كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً من 1 مارس عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونياً، وأنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم بإتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة.


وأكدت النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإدارى للدولة؛ التزاماً بالقانون والقواعد المنظمة لذلك، ويعنى هذا الإعلان عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الادارى لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط التنظيم والادارة التخطيط الاجراءات الإحترازية اخبار وزارة التخطيط اخبار التخطيط اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة إصدار عملات بلاستيكية قريبا

منذ 42 دقيقة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ يوم

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. حاوي الزمالك معروض على الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ يوم

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 7 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ يوم

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الوزراء" ينفي فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يكشف الموعد المناسب للإعلان عن مسابقة جديدة للتعيينات بالحكومة

وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية

رئيس الوزراء يفتتح مركز تقييم القدرات والمسابقات بـ"التنظيم والإدارة"

"السعيد": مركز تقييم القدرات والمسابقات خطوة بارزة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإداري

تزامنًا مع افتتاحه.. القصة الكاملة حول مركز تقييم القدرات للتنظيم والإدارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

08:45 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

10:00 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم