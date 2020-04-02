السيطرة على حريق بمطقة العمارات السكنية في بهجورة بنجع حمادي

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي شمال محافظة قنا، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في تلال للقمامة بوسط العمائر السكنية وقريتي نجع أبو إسكندر وتيتي بقرية بهجورة. 

وانتقل إلى مقر البلاغ قوة من الحماية المدنية، ومحمد عبد الحفيظ، رئيس القرية، في محاولة لإخماد الحريق.

وقال طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن هذا المقلب مؤقت، وأرضه مخصصة لإنشاء مركز شباب، وسيتم نقله بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الأهالي تقدموا بعدد من الشكاوى، بتعرضهم لأمراض صدرية، وانتشار الحشرات، بسبب تواجد الكمية الكبيرة من القمامة في هذه المنطقة، وطالبوا بنقل هذا المقلب إلى مكان آخر.


فيما تمكنت حملة من الطب البيطري والتموين والرقابة التموينية، من ضبط كمية من الأسماك والكبد والقوانص المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بفرشوط، شمال محافظة قنا.

وضبطت الحملة أسماك بوري مجمدة وزنت حوالي 36 كيلو جرام، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل سوبر ماركت بفرشوط، كما ضبطت أسماك فيليه وكفتة وكوكي وبانيه دجاج وبيف وسمك ماكريل، وكبد وقوانص داخل سوبر ماركت آخر، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

شارك في الحملة، الدكتور تملي سمعان، مدير إدارة الطب البيطري بفرشوط، والدكتور هاني اقلاديوس رئيس قسم التفتيش بالإدارة، وعمرو وزيري بالتفتيش البيطري، وطارق علاء الدين، مفتش تموين بإدارة تموين فرشوط.

كما صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في رفع ٢٠٦٠ طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

وأوضح الداودي أن النصف الأول من شهر مارس شهد رفع ١٩٨٠ طن مخلفات وقمامة بجميع مدن وقرى المحافظة ليصل بذلك إجمالي ما تم رفعه من مخلفات وقمامة طوال الشهر إلى ٤٠٤٠ طن.

وأكد على استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع كافة أنواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائي.

وأشار إلى أن ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "قنا نظيفة" التي أطلقها لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والطرق الجانبية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذي طالما تميزت به محافظة قنا.

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