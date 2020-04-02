تعقيم كافة البضائع ومتعلقات المواطنين قبل دخول كفرالشيخ

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال التطهير لجميع المدن والمنافذ الحدودية للمحافظة، والكشف الدوري على الوافدين للمحافظة، مع تطهير جميع البضائع الواردة للمحافظة، بما في ذلك متعلقات المواطنين، مشددًا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، لأعمال التطهير والتعقيم لتلك المنافذ.



وقام اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد رضا عبد الحميد، مدير الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعمل حملة للتطهير والتعقيم موسعة بمدينة كفر الشيخ، حيث تم تطهير شارع بورسعيد، أهم شوارع المدينة من حيث الزحام والتكدس بمنطقة المزلقان بوسط البلد، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية، والدفاع الشعبي بالمحافظة.



وفي نفس السياق توجهت الحملة لتطهير مبنى محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وفي صعيد آخر توجهت حملة التطهير الموسعة إلى المدخل الرئيسي لمحافظة كفر الشيخ، اتجاه محافظة الغربية، حيث تم تطهير المنفذ والاطمئنان على سير أعمال تطهير وتعقيم السيارات الواردة، بما في ذلك الكشف الحراري على الوافدين لمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشبخ، أن المحافظة في حالة طوارئ بكافة أجهزتها علي مدار الساعة، وتسخر كافة إمكانياتها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، موجها الشكر للمبادرات التي يقوم بها عدد من أهالي المحافظة وخاصة الشباب منهم، لمساعدة المحافظة في مكافحة الفيروس.



كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس،واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.



من جهته، فقد واصل حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، حملته الكبرى لتطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.