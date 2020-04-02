جوهرة ريال مدريد.. مبابي يختار بديل نيمار في باريس

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:19 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، يسعى لضم بديل لزميله البرازيلي نيمار والذي أصبح قريب من الرحيل عن الفريق الباريسي

 

ويأمل مبابي في مزاملة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب في الفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

 

ووفقا لصحيفة دون بالون الإسبانية، أن مبابي يفكر فيما بعد رحيل نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و يتمنى أن ينجح النادي في تعويض رحيله بضم البرازيلي فينيسيوس.

 

وتابعت الصحيفة، ان باريس سيتحرك للتعاقد مع جناح الريال الذي يمكن أن يتألق في الدوري الفرنسي حتى بشكل أكبر من نيمار الذي يستهدف العودة لفريقه السابق برشلونة بمجرد فتح باب الميركاتو.

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