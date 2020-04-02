برلماني: "خير مزارعنا لأهالينا" تنقذ المواطنين من استغلال أزمة كورونا

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعى بأنواعها المنتجة من كافة قطاعات الوزارة من خلال منافذ الوزارة على مستوى 19 محافظة وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20%.





وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تساعد في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والذي تكالب عليه التجار مع المرض، من خلال رفع الأسعار استغلالا لأزمة كورونا، وبذلك تساعد المبادرة في الحد من الاحتكار والاستغلال.





وأوضح أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نجحت فى مواجهة التداعيات السلبية التى تعرضت لها مصر بسبب فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمواجهة فوضى الأسواق والأسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير السلع جميع السلع وبأسعار مخفضة وفى متناول محدودى الدخل.



