تسلا تتلقى أكثر من 600,000 طلب مسبق لشاحنتها الجديدة Cybertruck

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:10 ص
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
يبدو أن الإثارة المحيطة بكشف النقاب عن Tesla Cybertruck لم تكن مجرد لقطة مؤقتة، ومع مرور أقل من نصف عام على إزاحة الستار عنها، تستمر مئات الآلاف من الطلبات المسبقة للشاحنة الكهربائية لـ "إيلون ماسك" في الظهور.

ونقل موقع CNET الأمريكي، قائمة نشرت في منتدى Cybertruck Owners Club توضح أن أكثر من 622000 شخص قد طلبوا مسبقًا المركبات حتى 31 مارس، هذا الرقم الذي يأخذ في الاعتبار 250 ألف طلب مسبق المسبق الذي تفاخر به "إيلون ماسك" في أواخر شهر نوفمبر الماضي، يظهر أن ما يقرب من 372 ألف شخص سجلوا اهتمامهم في السيارة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

بالإضافة إلى هذا الرقم المذهل، توفر قائمة المنتدى أيضًا صورة لمن هو الأكثر اهتمامًا بالشاحنة، وجاءت 76 بالمائة من الطلبات المسبقة من أمريكا، وتأتي كندا في المرتبة التالية بنسبة 10 في المائة، ثم أستراليا بنسبة 3 في المائة ، بينما يتم تقسيم نسبة الـ 11 في المائة المتبقية بين سكان المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج. 

تُظهر قائمة المنتدى أيضًا أن مالكي Cybertruck المحتملين هم الأكثر اهتمامًا بنسخة الطبقة المتوسطة والعليا. ما يقرب من نصف الحجوزات - 49 في المائة - مخصصة للطراز ذي المحركين، و 42 في المائة مخصصة للإصدار ذي المحركات الثلاثة الأفضل، بينما 9 في المائة فقط للشاحنة ذات المحرك الواحد. 

حتى قبل ظهور هذه المعلومات ، قالت تسلا إنها تخطط لإعطاء الأولوية لإنتاج النماذج الأعلى أداءً والأكثر تكلفة. 

يبدأ سعر شاحنة Cybertruck أحادي المحرك بسعر 39000 دولار، والمحرك المزدوج بسعر 49000 دولار والمحرك الثلاثي بسعر 69000 دولار.


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