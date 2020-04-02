بطلب من لوشيسكو.. نجم الدوري اليوناني على أعتاب الهلال

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أشارت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الهلال للتعاقد مع نجم فريق باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكشفت صحيفة "Sport24" اليونانية، أن رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، طلب ضم خط وسط فريق باوك اليوناني في الميركاتو الصيفي.



وأضافت الصحيفة أن إدارة باوك قررت عدم تجديد عقد ماوريسيو، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل.



يذكر أن ماوريسيو خاض تجربة احترافية في كلا من؛ نادي فلومينيسي، وزينيت سان بطرسبورج، وتيريك جروزني، وباوك، وشارك في 364 مباراة، سجل خلالهم 43 هدفًا، وصنع 27 آخرين.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، بينما يتواجد غريمه الأزلي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

