الوفد يشيد بتحمل "تحيا مصر" نفقات الحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج

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أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق "تحيا مصر" بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والمتواجدين في فنادق الحجر الصحي.



وأكد المهندس حازم الجندى، في بيان له، إلى أن الرئيس حريص على توصيل رسالة طمأنة للمصريين بالخارج باهتمام ومتابعة القيادة السياسية لهم في جميع دول العالم، وأنها تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعودة باقي المصريين العالقين في الخارج إلي أرض الوطن.



ولفت الجندي، أن وزارة الهجرة نجحت في التواصل مع جميع المصريين بالخارج، واطمئنت على صحتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيراً لملف المصريين بالخارج ويقدم كافة التسهيلات لهم، لاسيما في هذه الفترة التي يعاني المصريين حالة من التوتر والقلق في دول إقامتهم نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.



وأضاف مساعد رئيس الوفد، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج يقدم نموذجاً إيجابياً في رعاية الدولة لمواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعد أيضا تحولا إيجابيا غير مسبوق في سياسة الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج واهتمامها بهم، فضلا عن جدية القيادة السياسية في تطبيق كافة الإجراءات وتوجيه كافة الدعم لوزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المصريين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.







وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردنى الجنسية و5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.