الإمارات تمد يد العون لدول كبرى لمواجهة فيروس كورونا

قال الكاتب الشيخ بن سالك، إن دولة الإمارات حديثة النشأة تمدُّ يد العون لدول كبرى، وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية لدول صناعية عريقة من العالم المتقدم، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الكاتب، في مقال نشره موقع "العين الإخبارية":م"ضى "في ظل حالة الارتباك العالمي هذه أمام فيروس كورونا، يبرز وبقوة نموذج مضيء في وطننا العربي، يتعامل مع الأزمة بشكل مختلف داخليا وخارجيا".

وأكد الكاتب: "لقد شغل كورونا أقوى دول العالم بنفسها؛ فباتت عاجزة عن حماية رعاياها والمقيمين على أراضيها؛ أما التضامنُ مع الآخر ومدُّ يد العون له فلا مَحَل له، وإن حدث فمحدودٌ، لا يتعدى دائرة الاستهلاك الإعلامي.

وتابع: "وبحكم عملي في الإعلام أتابع للثانية الإجراءات التي تتخذ دولُ العالم للحد من خطورة جائحة كورونا؛ لا أخفي صدمتي، فجميع الدول الكبرى مرتبكة، بل يقف بعضها أو أغلبها عاجزا عن إنقاذ شعبه من هذا الفيروس.. أمريكا أقوى دولة في العالم تسعى جاهدة لتوفير كمامات كافية لسكان مدينة نيويورك، ولم تتمكن من ذلك بعد! إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا جندت كل إمكانياتها لمواجهة الفيروس، ومع ذلك تنهار أمامه، حتى وصل الأمر إلى العثور على جثث في بعض دور المسنين لم تستطِع الدول إنقاذهم.. الصين موطن الفيروس عانت كثيرا وما تزال، رغم أنها حققت نجاحا محدودا في بعض المدن، إلا أنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.