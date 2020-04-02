ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بمستهل التعاملات

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:10 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4% رابحا 91.87 نقطة ليصل إلى مستوى 6661.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحا 6.55 نقطة ليصل إلى مستوى 5632.57 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية نحو 146.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفع 156 سهما، فيما تراجع 30 سهما. 
 

وارتفع 17 قطاعا بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.04%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.72%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.08%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.28%.

 
وجاء سهم "بترو رابغ"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية اليوم بنسبة نمو 9.01%، ثم سهم الوطنية للتعليم بنسبة 7.90%، ثم سهم الكثيرى بنسبة 6.74%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.47%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 1.45%، ثم سهم "دور،" بنسبة 1.30%.

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