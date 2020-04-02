هنادي مهنى في كواليس مسلسل "دهب عيرة"

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شاركت الفنانة هنادي مهنى، جمهورها بصورة جديدة لها، من كواليس مسسلسل "دهب عيره"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هنادي، على الصورة قائلة: "ان شاء الله انتظرو ساره فى دهب عيره".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هنادي طبعا لازم تبقى متألقة" وأضاف آخر"يا اجمل سارة في الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله يا هنود ربنا يوفقك في شغلك وفي حياتك".



يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنى، فيلم "بنات ثانوي"، وتدور أحداثة حول مشاكل مرحلة الثانوية العامة، وشارك في بطولته الفنانة جميلة عوض ومي الغيطي ومحمد الشرنوبي وتامر هاشم.