صفقة مفاجئة على طاولة برشلونة

دخل أحد النجوم الكنديين الشبان، دائرة إهتمام نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة، فإن النادي الكتالوني يرغب في ضم جوناثان ديفيد، مهاجم نادي جينت البلجيكي.





وأضافت الصحيفة، أن ديفيد أحد المواهب المتفجرة في أوروبا حالياً، مما جذب إليه أنظار كشافي برشلونة.





وأشارت الموندو، أن ديفيد الملقب بـ"هالاند الجديد" تبلغ قيمته التسويقية مبلغ 27 مليون يورو، إلا أن برشلونة قد ينهي الصفقة مقابل 15 مليون يورو، بسبب الإنخفاض المتوقع للصفقات الصيفية بنسنبة تصل لـ40 % بسبب خسائر كارثة فيروس كورونا.





ويسعى النادي الكتالوني لتعزيز خط هجومه في السنوات المقبلة، مع تقدم العمر بالنجم لويس سواريز، واقتراب رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي.





ويرتبط برشلونة بلاعب إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، والذي قد تبلغ تكلفة إنتقاله 111 مليون يورو.





يذكر أن ديفيد، الذي ولد عام 2000، مطلوباً من أندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وبورتو البرتغالي.