شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

زف الإعلامي أحمد شوبير، خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقات الفريق الأحمر الجديدة واللاعبين العائدون من الإعارة نهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت": "الأهلي لديه صفقتان من العيار الثقيل ولا يوجد بينهما حارس مرمى".

وأكمل شوبير: " فايلر مدرب الأهلي سيحسم الأمر، كما أنه أبلغ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بالمراكز التي يحتاج لاعبين بها".

وتابع: "أكرم توفيق سيعود للأهلي بنسبة 100 %، والجميع يثني على إمكانياته، والثنائي صلاح محسن وعمار حمدي".

وواصل: "الأهلي سيحتفظ بالثلاثة حراس المتواجدون داخل صفوفه".

وعن عودة وليد أزارو للفريق بعد إنتهاء إعارته قال شوبير:" عودة أزارو متوقفه على قرار فايلر، وهناك لاعب أجنبي سيتم إعارته".