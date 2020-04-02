فض سوق الطيبة بالمنيا لمنع تفشي كورونا "صور"

فض رجال الوحدة المحلية بشوشه التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، سوق الطيبة، اليوم الخميس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف أحمد جمال، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط





كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، متابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء، حيث تم إخلاء سوق الأربعاء بحي شرق وحي شمال وحي غرب مدينة ملوي، جنوبي المحافظة.





وعلى جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمالي المحافظة، فض أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابه لشكوي أهالي منطقة قليني بمبادرة صوت مسموع.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة نظافة مكبرة بأحياء المركز، بالإضافة إلى إيقاف حالة مبانى بمجلس قروى قلندول على مساحة قيراط.





كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برئاسة اللواء إيهاب زهني، رئيس المجلس، حملة تطهير وتعقيم شارع الكنيسه وعزبة ابو النوم ومنطقه سعد زغلول والعبور القديمة ومنطقة ناعوم ومنطقة أبو العزايم ونظافة وتطهير داخل وخارج التأمينات الاجتماعية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشارك في الحملة نواب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة صحة مغاغة ومدير الإدارة الزراعيه وصابر حجازي المشرف على أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ومدير الإشغالات بالمدينة، مسئول أعطال المياه والصرف الصحي بالوحدة المحلية بالتعاون مع مجموعة من شباب المدينة المتطوعين.





وفي هذا الإطار أكد "زهني"، أن أعمال التطهير والتعقيم سوف تتم بصفة مستمرة لحماية المواطنين من خطر هذا الفيروس كما ناشد جموع المواطنين بالتكاتف واتباع التعليمات الواردة لعبور هذه المرحلة بسلام.