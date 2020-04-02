فض سوق الطيبة بالمنيا لمنع تفشي كورونا "صور"
الخميس 02/أبريل/2020 - 11:25 ص
فض رجال الوحدة المحلية بشوشه التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، سوق الطيبة، اليوم الخميس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف أحمد جمال، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، متابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء، حيث تم إخلاء سوق الأربعاء بحي شرق وحي شمال وحي غرب مدينة ملوي، جنوبي المحافظة.
وعلى جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمالي المحافظة، فض أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابه لشكوي أهالي منطقة قليني بمبادرة صوت مسموع.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة نظافة مكبرة بأحياء المركز، بالإضافة إلى إيقاف حالة مبانى بمجلس قروى قلندول على مساحة قيراط.
كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برئاسة اللواء إيهاب زهني، رئيس المجلس، حملة تطهير وتعقيم شارع الكنيسه وعزبة ابو النوم ومنطقه سعد زغلول والعبور القديمة ومنطقة ناعوم ومنطقة أبو العزايم ونظافة وتطهير داخل وخارج التأمينات الاجتماعية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الحملة نواب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة صحة مغاغة ومدير الإدارة الزراعيه وصابر حجازي المشرف على أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ومدير الإشغالات بالمدينة، مسئول أعطال المياه والصرف الصحي بالوحدة المحلية بالتعاون مع مجموعة من شباب المدينة المتطوعين.
وفي هذا الإطار أكد "زهني"، أن أعمال التطهير والتعقيم سوف تتم بصفة مستمرة لحماية المواطنين من خطر هذا الفيروس كما ناشد جموع المواطنين بالتكاتف واتباع التعليمات الواردة لعبور هذه المرحلة بسلام.
خروج 22 حالة من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.
ارتفاع حالات من تحولت نتائج عيناتهم لسلبية إلى 221 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ179 متعافيًا.
إصابة 69 حالة
وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين في مصر 779
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تحليل الوضع الوبائي
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين.
94 بالمئة من المتوفين فوق الـ50
وأردفت أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.
وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات.
ولفتت إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.
كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.
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