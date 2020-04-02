أماني كمال لـ ديانا هشام: "بحبك أد الدنيا"

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شاركت الفنانة أماني كمال، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها من كواليس مسلسل"حب عمري"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو مع الفنانة ديانا هاشم.



وعلقت أماني، على مقطع الفيديو قائلة:"انتي البهجة والسعادة اللي في الدنيا بحبك قد الدنيا وربنا يخليكي ليا كواليس مسلسل حُب عمري ٢٠٢٠".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمرين" واضاف آخر"اطيب قلب فعلًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"احلى اماني في الدينا".





يذكر أن آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وشارك في بطولته الفنانة مي سليم ودانا حمدان وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوار.