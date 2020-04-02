داكوتا جونسون تشارك في تحدي "غسل الإيد"

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
وكالات

شاركت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون في تحدي غسيل الأيدي، في إطار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، كما شارك فيها العديد من نجوم هوليوود.

وبثت الممثلة الأمريكية البالغة 30 عاماً مقطع فيديو وهي تغسل يديها ويدي زوجها كريس مارتن، وعلّقت عليه النجمة أوليفيا وايلد بقولها: "داكوتا جونسون: بطلة غسيل الأيدي".

من جانب آخر، قالت جونسون إنها لا تعتبر نفسها في عزلة صحية مادامت مع زوجها مارتن، إذ ساعد ذلك في زيادة تقاربهما، كما أنهما يقضيان الوقت في التريض بصحبة كلابهما في حديقة منزلهما بعيداً عن التجمعات.

واعترفت النجمة الأمريكية أن علاقتها بزوجها مرت بفترات شد وجذب وكادت تنتهي لولا أن راجع كل منهما نفسه، واتفقا على أن ما يجمعهما أكبر بكثير من أي خلاف في وجهات النظر، منوهة بالدور الذي لعبته زميلتها جوانيت بيللترو في عودتها إلى زوجها.

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