في ذكرى نياحته.. مالا تعرفه عن يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان السابق

تعرض البابا لأطلاق نيران على يد محمد على أغا التركي اليميني، وأصيب بإصابات خطيرة في 1982 بميدان ساحة القديس بطرس، وقد زار البابا يوحنا بولس الثاني أغا في السجن، وتكلم معه لمدة عشرين دقيقة، وقال يوحنا بولس الثاني: "ما تحدثنا عنه يجب أن يبقى سرًا بيني وبينه، تحدثت معه باعتباره شقيقًا، وقد عفوت له ولي كامل الثقة في ذلك".