"ايتيدا": بدء صرف المساندة التصديرية أبريل الجارى.. والأولوية للشركات الصغيرة

نتيجة لما يمر قطاع الاقتصاد المختلفة غبى مستوى العالم على خلفية الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي خلف عدد إصابات وصلت إلى 779 حالة في مصر، اتخذت الكثير من هيئات الدولة بعض الإجراءات لمساعدة المصدرين وانعاش القطاع الخاص بهم.









أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ في شهر إبريل الحالي على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها ٦٩ شركة من إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.





وأشارت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة على أن سرعة صرف مستحقات الشركات من البرنامج يأتي كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات وتخفيف تداعيات الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 110 شركة مصرية وهو إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج.









يذكر أن الهيئة كانت تقوم بصرف مستحقات الشركات من المساندة التصديرية في دورات البرنامج السابقه بنهاية العام المالي وبالتحديد في شهر يونيو من كل عام.









وكانت الهيئة قد دعت الشركات للتقدم إلى البرنامج في شهر فبراير الماضي والذي تحصل بموجبه الشركات المؤهلة على حافز مادي يصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج لأول مرة عام 2010 وخلال الدورات السابقة ساندت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه مصري حيث أسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه مصري من العائدات.