الصحة الكويتية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 342، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوصت بخمس أشياء يجب أتباعها، عند استعمال الكمامات، حيث لا يتم ارتداء الكمامة إلا عند الاعتناء بشخص مصاب بكورونا أو مشتبه فى إصابته، ثانياً إذا كان الشخص يعانى من حالات العطس والسعال أو يشتبه فى إصابته بالفيروس.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.