الصحة الكويتية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 342، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوصت بخمس أشياء يجب أتباعها، عند استعمال الكمامات، حيث لا يتم ارتداء الكمامة إلا عند الاعتناء بشخص مصاب بكورونا أو مشتبه فى إصابته، ثانياً إذا كان الشخص يعانى من حالات العطس والسعال أو يشتبه فى إصابته بالفيروس.

 

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة الكويتية الصحة العالميه

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ أقل من ساعتين

وزير السياحة والآثار يزف بشرى سارة بشأن موعد انتهاء كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 9 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ يوم

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 134 حالة

عمان تعلق جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية باستثناء نقل البضائع

الصحة الكويتية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 57 حالة

الصحة الكويتية تعلن شفاء 7 مرضى من فيروس كورونا

السبب وراء تسجيل أمريكا أكبر عدد إصابات بكورونا في العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 ص

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

11:01 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم