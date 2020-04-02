نجم ريال مدريد يحسم موقفه مع الفريق

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:40 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يقترب من حسم موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق خلال الموسم المقبل.


ووفقاً لما ورد عن صحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس، فإن مودريتش سيبقي في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل، ولن يغادر النادي الملكي في الصيف القادم كما ذكرت التقارير في الوقت السابق.


وأكدت الصحيفة، أن مودريتش سعيد بوضعيته الحالية مع ريال مدريد، رغم مشاركاته مع النادي الملكي.


ويعتمد زيدان على الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي بصورة رئيسية، إلا أنه أحياناً يخوض المباريات الكبيرة برباعي في وسط الميدان، ومن ثم يقحم مودريتش.


ورغم عدم تقديم ريال مدريد عرضاً لتمديد تعاقد مودريتش حتى الآن، إلا انه يبقى لاعباً هاماً للمدرب زين الدين زيدان، وسلاحاً هاماً له، على الرغم من جلوسه كثيراً على مقاعد البدلاء.


ويفكر ريال مدريد في البديل المستقبلي لمودريتش، والذي ينحصر بين مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار لريال سوسيداد، أو ربما صفقة أخرى خارج النادي.


وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويسعى ناديي ميلان وإنتر ميلان في الفوز بخدماته.

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