الطالع الفلكي الخَمِيس 2/4/2020..لُقْمَة هَنِيَّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّامنة و26 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى العاشرة ودقيقتان صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 24 برمهات قبطى ، 2 نيسان رُومى، 9 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إتبنّى نفسك ، وَكّل نفسك) - دَه مَخلوء ولُه رِزْء ، هُوّا رَبِّنا بِيْخْلأ حد من غير رِزْء ؟(أنور وجدى من فيلم دهب-1952)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم،الشمس ترمزللأب برج الأسد،القمر يرمز للأم برج السّرطان ،تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمر فى بروج السرطان و العذراء والحمل ، و إن كان فعل الخير لايرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة مُوسيقية من تأليف مولودىْ برج الحمل الألمانى جيمس لاست والأميريكى هنرى مانسينى.





1-James Last - Gypsy Melodies

2-James Last - Non Stop Dancing 1972/2 (1972)

3-Theme from Rocky - James Last Orchestra feat

4-James Last - Tango (1981)

5-JAMES LAST with GHEORGHE ZAMFIR - The Lonely Shepherd/Alouette. Live in London 1978

6-James Last - Russian Melodies Full Album

7-Henry Mancini, "Pink Panther Theme"

8-Jazz-orchestra NSTU - The Pink Panther Theme.wmv









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكربموضوعيّة، إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكربهدوء.





برج الثور: إبتعد عن أيّة ظروف أو أماكن قد تشجعك على التساهل أو التراخى الأخلاقى ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.





برج السّرطان: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج العذراء : البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الميزان: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.





برج العقرب: تبدو مُتسامحاً مع كل من حولك حتى أولئك من يوجّهون لك النّقد المُستمرّ، إذاً وقت مناسب لإزالة الزّعل مع الزوجة أوشخص آخر.





برج القوس: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الجدى: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد عن تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.