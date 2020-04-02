التفاصيل الكاملة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليفة محمد صلاح

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:59 ص
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكشف أحد المقربين من طاهر محمد أن النادي الأهلي كان قد تواصل بالفعل مع اللاعب منذ فترة عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر ولكن لم يتواصل معه أحد مرة اخرى منذ فترة.

 

وذكر أيضا أن طاهر رغبته الأولى هي الاحتراف في الخارج ولكن في حالة عدم وصول عرض مناسب سيتم النظر لعرض الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

 

يذكر أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ليكون البديل المناسب لرمضان صبحي لاعب الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

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