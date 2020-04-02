وزير الإنتاج الحربي يدعو الشركات الباكستانية لحضور معرض "أيدكس 2020"

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشتاق علي شاه، السفير الباكستاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لجمهورية باكستان لدى مصر، بحضور الملحق العسكري للسفارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





ورحب "العصار" بالسفير، ووجه الشكر له على ما بذله من جهود طوال فترة عمله بمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتم الإشارة إلى سعي الجانبين للتواصل والتنسيق لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الباكستانية.





كما تم الإشارة إلى نتائج زيارة "العصار" لجمهورية باكستان وكذا زيارة وزير الإنتاج الحربي الباكستاني لمصر، ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين الجانبين وتم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تهدف إلى التعاون مع الشركات الأجنبية كافة لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.





كذلك تمت الإشارة إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادي إيجابي من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.

ومن ناحيته، أثنى مشتاق علي شاه، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، على مدى قوة وصلابة العلاقات بين الجانبين.





وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الباكستاني الجديد لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.

وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض السلاح "أيدكس 2020" الذي سوف تنظمه مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تمنى الوزير، النجاح للسيد السفير خلال الفترة المقبلة.



