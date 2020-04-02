وزير الإنتاج الحربي يدعو الشركات الباكستانية لحضور معرض "أيدكس 2020"
الخميس 02/أبريل/2020 - 11:38 ص
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشتاق علي شاه، السفير الباكستاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لجمهورية باكستان لدى مصر، بحضور الملحق العسكري للسفارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
ورحب "العصار" بالسفير، ووجه الشكر له على ما بذله من جهود طوال فترة عمله بمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتم الإشارة إلى سعي الجانبين للتواصل والتنسيق لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الباكستانية.
كما تم الإشارة إلى نتائج زيارة "العصار" لجمهورية باكستان وكذا زيارة وزير الإنتاج الحربي الباكستاني لمصر، ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين الجانبين وتم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تهدف إلى التعاون مع الشركات الأجنبية كافة لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
كذلك تمت الإشارة إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادي إيجابي من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.
ومن ناحيته، أثنى مشتاق علي شاه، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، على مدى قوة وصلابة العلاقات بين الجانبين.
وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الباكستاني الجديد لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.
وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض السلاح "أيدكس 2020" الذي سوف تنظمه مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تمنى الوزير، النجاح للسيد السفير خلال الفترة المقبلة.
خروج 22 حالة من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.
ارتفاع حالات من تحولت نتائج عيناتهم لسلبية إلى 221 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ179 متعافيًا.
إصابة 69 حالة
وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين في مصر 779
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تحليل الوضع الوبائي
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين.
94 بالمئة من المتوفين فوق الـ50
وأردفت أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.
وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات.
ولفتت إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.
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