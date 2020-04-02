وفاة الممثل التركي تورهان كايا بسبب فيروس كورونا

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رحل عن عالمنا اليوم الممثل التركي تورهان كايا عن عمر ناهز 69 عامًا،بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ونقل إلى العناية المركزة وتوفى هناك.



وتم إجراء الفحوصات الطبية على الأشخاص الذين اختلطوا به منهم زوجته وابنة شقيقته، لكن نتائج تحليلهم ظهرت سلبية، بحسب ماورد في الموقع التركي sozcu.



تورهان كايا ممثل تركي شارك في العديد من المسلسلات منها "وادي الذئاب"، "الف ليلة وليلة"، وكانت آخر أعماله مسلسل "حلقة".