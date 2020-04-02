طريقة احترافية لمزج ظلال العيون.. اكتشفيها

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:40 ص
ظلال العيون - صورة أرشيفية
ظلال العيون - صورة أرشيفية
يعد ظلال العينيْن بلونيْن طلة ممتعة وغير تقليدية يمكن إنجاحها بعدد قليل من المنتجات والأدوات، ويمكنك عزيزتي استخدام ظلال العيون في مظهر ثنائي اللون، بتطبيقه على الجفون من الأعلى إلى الأسفل، أو من اليسار إلى اليمين.،لكلّ من هذين الطلّتين، ستحتاجين إلى فرشاة مزج، وفرشاة مائلة، وبرايمر للعينين، ولونَيْ ظلال العيون، وماسكرا.

خطوات ظلال العيون من الأعلى إلى الأسفل

- طبّقي البرايمر على جفونكِ بوضع القليل منه على إصبعكِ، ما سيساعدكِ على التطبيق وحفظ المنظر، ومنعه من التلطخ. إذا لم يكن لديكِ برايمر، ضعي طبقة رقيقة من الكونسيلر بدلًا من ذلك.

- اختاري لونَيْ ظلال عيون، ويمكن أن تكون الألوان متناسقة أو متناقضة، ويمكن أن تتراوح من المعدنية إلى الباستيلية. يمكنكِ تحديد هذه بناءً على لون الزيّ، أو بناءً على لون بشرتِك ، أو بناءً على لون عينيكِ. 

الوان متنسقة لظلال العيون:

الرمادي والبني
المرجاني والأزرق، المائي
الأرجواني، والأخضر
البنفسجي بتدرجاته

- حددي الجفن العلوي بقلم تحديد ملون. اختاري قلم كحل يتطابق مع لون ظلال العيون ليطبّق بالقرب من رموشكِ. استخدمي هذا لرسم خط رفيع فوق رموشكِ العليا. وستفيدكِ أقلام جل وأقلام الكحل التقليدية بشكل رائع.

- استخدمي فرشاة ظلال العيون لتطبيق الظل على جفنكِ. ابدئي بظلال العيون التي تتطابق مع الكحل الذي قمتِ بتطبيقه للتو. وزعي بـ الفرشاة ظلال العيون وامسحيه برفق على جفنكِ من الزاوية الخارجية باتجاه الأنف ، عاليًا نحو زاوية العين. حاولي خلق لون سلس ومتناغم.

- استخدمي فرشاة بزاوية لوضع ظلال العيون بالدرجة الثانية تحت عينيك. انشري ظلال العيون في خط رفيع أسفل رموشكِ السفلي. إن رغبتِ ، يمكنكِ جعل الخط أكثر سماكةً قليلًا باتجاه الزاوية الخارجية للعين.

-اختمي الطلة بـ الماسكرا. ضعي الماسكرا المفضلة لديكِ على الرموش العلوية والسفلية لإكمال الطلة. انتظري 5 ثوانٍ ، وقومي بتطبيق طبقة ثانية. سوف تساعد الماسكرا على تحديد عينيكِ وإبراز ظلال العينين.

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