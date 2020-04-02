نيكول سابا توجه نصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنان نيكول سابا، مجموعة نصائح لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر تويته جديدة، على حسابها الشخصي، بموقع التويتات القصيرة "تويتر".

وقالت نيكول، خلال التويته:"إذا أُصيب طفلك بالفيروس سوف يذهب للمستشفى بمفرده في سيّارة إسعاف بمفرده مع أشخاص لا يعرفهم.. إلى مكان وغرفة لا يعرفها ليبقَ مع أشخاص لا يعرفهم وأنت ستذهب إلى البيت بدون طفلك".

وتابعت:" في الوقت الذي هو في أمسّ الحاجة إليك! إذا لم تخفْ على نفسك خَف على أطفالك وعائلتك.. خليك بالبيت".

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا، مسلسل "الهيبة الجزء الثاني"، وشارك في بطولتة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أويس مخللاتي وتيم حسن ومنى واصف ورفيق علي أحمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لوقاية من فيروس كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ يوم

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 9 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 17 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسلسل "الهيبة" يواصل انجازاته بالوصول لمنصة "نتفليكس"

أويس مخللاتي: الإحساس العائلي سبب نجاح "الهيبة"

نيكول سابا تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

"ما تسلم.. ما تبوس".. هيفاء وهبي توعي الجمهور بطريقة الوقاية من "كورونا"

في زمن الكورونا.. فيروز تجتاح السوشيال ميديا بالكمامة و"خليك بالبيت"

بسبب فيروس كورونا.. توقف تصوير مسلسل "الهيبة ٤" لـ تيم حسن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 ص

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

11:01 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم