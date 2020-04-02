نيكول سابا توجه نصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا

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وجهت الفنان نيكول سابا، مجموعة نصائح لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر تويته جديدة، على حسابها الشخصي، بموقع التويتات القصيرة "تويتر".



وقالت نيكول، خلال التويته:"إذا أُصيب طفلك بالفيروس سوف يذهب للمستشفى بمفرده في سيّارة إسعاف بمفرده مع أشخاص لا يعرفهم.. إلى مكان وغرفة لا يعرفها ليبقَ مع أشخاص لا يعرفهم وأنت ستذهب إلى البيت بدون طفلك".



وتابعت:" في الوقت الذي هو في أمسّ الحاجة إليك! إذا لم تخفْ على نفسك خَف على أطفالك وعائلتك.. خليك بالبيت".



يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا، مسلسل "الهيبة الجزء الثاني"، وشارك في بطولتة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أويس مخللاتي وتيم حسن ومنى واصف ورفيق علي أحمد.

