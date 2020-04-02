جولة تفقدية للمشروعات والمناطق الحيوية بالتجمع الثالث

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر

تعكف هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على تفقد بعض المشروعات والمناطــق الحيويـة بالتجمــع الثالـث " القطاميـــــة – محليــات الشبــــــاب"، يرافقهما مسئولو جهاز المدينة والمشروعات.


كما تفقـــد مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز، محـور سعــد زغلـــول  بطـول ٨ كم  والــذي يعد الشريان الحيوي والتنمــوي الرئيسي لسكان التجمــــــع الثالـــث، نظراً لربطه  الطريق الدائري بالتجمع الثالث، وكذا تفقدا شارع الحـزام الاخضــر "الدائـــــــري الجنوبي بالتجمع الثالث" حيث يجرى ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق ٤  قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل،  وتم التأكيد خلال الجولة على أهمية الانتهــــــاء من المحورين خلال فترة وجيزة وذلك لأهميتهما الكبــــــرى لسكان التجمع الثالث بوجه خاص وسكان القاهرة الجديدة بوجه عام.


كما تم المرور على مشروع إنشاء الخط المثقب قطر 560 مم بطول  1000م/ط، والجاري  تنفيذه للتخلص من ظاهرة المياه السطحية بمنطقة الحزام الأخضر بالتجمع الثالث، والمشروع  عبارة عن خطوط مواسير مثقبة لحل المشكلة نهائيا وبداية لتطوير الحزام الأخضر، عن طريق تجميع المياه السطحية من خلال تلك المواسير وصرفها بالانحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة.

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