'الأهرام' تضئ مبناها تقديرًا لجهود الأطباء في مواجهة 'كورونا'

تضئ مؤسسة الأهرام مبناها، في السادسة مساء اليوم، تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ويأتي ذلك في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس التاجي المستجد.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين ب فيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة.





وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة، من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.



