ماذا قالت إليسا في اليوم العالمي للتوحد؟

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة إليسا، جمهورها بتويته جديدة أحتفالًا باليوم العالمي للتوحد، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".

وقالت إليسا، خلال التويته:"المسافة الإجتماعية ضرورة بهذه الأوقات الصعبة بس الصلاة والمحبة أقصر مسافة للقلب حتى ولو عن بُعد خاصةً للأشخاص اللي عندهم توحد".

وتستعد لطرح ألبومها الجديد الذي تضمن 10 أغاني متنوعة مابين الرومانسي واللبناني وو الدراما والمصري، بعد أزمة كورونا، وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمحلنين والموزعين.

يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "كرهني"، باللهجة الخليجية، من ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، قناتها الرسمية، بموقع الفيديوها الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اعمال اليسا

أخبار تهمك

أول تعليق من نجم إنبي على اقترابه من خلافة فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير السياحة والآثار يزف بشرى سارة بشأن موعد انتهاء كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 9 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. استمع إلى ألبوم إليسا الجديد كاملًا عبر "يوتيوب" (فيديو)

"ملكة الإحساس" تكتسح.. 6 ملايين مشاهدة لألبوم إليسا في أقل من 24 ساعة

"الفجر الفني" يرصد أبرز الألبومات الغنائية لعام 2018

17 يناير.. حفل آمال ماهر وهاني فرحات في المنارة

اليلة.. حفل إليسا في جامعة مصر

إليسا تدعم الإعلامية مي شدياق بعد إصابتها بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 ص

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

11:01 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم