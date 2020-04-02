ماذا قالت إليسا في اليوم العالمي للتوحد؟

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شاركت الفنانة إليسا، جمهورها بتويته جديدة أحتفالًا باليوم العالمي للتوحد، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".



وقالت إليسا، خلال التويته:"المسافة الإجتماعية ضرورة بهذه الأوقات الصعبة بس الصلاة والمحبة أقصر مسافة للقلب حتى ولو عن بُعد خاصةً للأشخاص اللي عندهم توحد".



وتستعد لطرح ألبومها الجديد الذي تضمن 10 أغاني متنوعة مابين الرومانسي واللبناني وو الدراما والمصري، بعد أزمة كورونا، وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمحلنين والموزعين.



يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "كرهني"، باللهجة الخليجية، من ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، قناتها الرسمية، بموقع الفيديوها الشهير "يوتيوب".

