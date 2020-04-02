الهند تسجل أكبر زيادة في إصابات فيروس كورونا في يوم

سجلت الهند أكبر زيادة لها خلال يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حيث تسابق المسؤولون، اليوم الخميس، لتعقب نحو 9000 شخص تعرضوا لأكبر مجموعة عدوى في البلاد خلال تجمع جماعة تبشيرية إسلامية في العاصمة الشهر الماضي.





وقال مسؤول حكومي، إن نحو 9000 شخص على صلة يتجمع دلهي في عداد المفقودين، وتم التعرف على 2000 منهم كمسؤولين في التابليجي، ووصف الباقون بأنهم جهات اتصال رئيسية، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف المسؤول، الذي قاد العملية لتعقب حاملي الفيروس المحتملين لوكالة "رويترز" رغم أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "لقد برز هذا كعقدة حاسمة في معركتنا ضد فيروس كورونا، ونحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للتقدم، حتى نتمكن من عزلهم".





كم قال: "علينا اتخاذ الاحتياطات واتباع إرشادات الأطباء وتقديم الدعم الكامل للحكومة مثل عدم الازدحام في الأماكن. هذا ليس ضد مبادئ الإسلام".





وضع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تحت حظر لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل، وحتى الآن فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي يتأخر بشدة في الدول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.





وحتى يوم الأربعاء، لقي 50 شخصًا مصرعهم، ولكن هناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى إذا وصلت العدوى إلى مستويات وبائية بين سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.





وقفز عدد الحالات بأكثر من النصف ليصل إلى 1،965 يوم الأربعاء، مدفوعا بالعدوى بين الأشخاص الذين إما حضروا الصلوات والمحاضرات في مقر جماعة التبليغ في حي دلهي مكتظ بالسكان أو اتصلوا بهم في وقت لاحق.





التبليغ، هي واحدة من أكبر تجمعات التبشير في العالم، تجتذب متابعين من فرع جنوب آسيا ديوباندي للإسلام السني.





أصدر زعيمها مولانا سعد كاندالفي رسالة صوتية لأتباعه يطلبون منهم التعاون مع الحكومة في مكافحة المرض.





تم نقل نحو 2300 شخص، بما في ذلك البنجلاديشيون والإندونيسيون والماليزيون، الذين كانوا يقيمون في مهاجع التبليغ الضيقة في دلهي، إلى مراكز الحجر الصحي في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.







