أشرف أمين يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد محيي في "أدامي واحدة"

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:00 م
هبة أحمد

يستعد الفنان محمد محيي حاليًا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أدامي واحدة"، وذلك ضمن ألبومه الجديد "بتاع زمان"، ويتعاون خلالها مع الشاعر أشرف أمين.


وتحدث أشرف أمين فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني" كشف خلاله عن تفاصيل أغنيته الجديدة "أدامي واحدة"،حيث أكد أن الأغنية تنتمي لشكل جديد في المزيكا، مختلف عن الذي تم تقديمه من قبل، وهي من ألحان مصطفي عوض توزيع فهد، مُتمنيًا أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور .

وأعرب أشرف أمين عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد محيي، لافتًا إلى أنه سبق وتعاون معه، حيث كانت بداية تعاونه معه في عام 2001 من خلال كتابته لأغنية"شعوري وراضي بيه"، ثم تكرر التعاون بينهم في ألبوم "مظلوم" من خلال كتابته لأغنيتين تحملان اسم "مبقتش فاضي"، "طول النهار والليل".

والجدير بالذكر أن اشرف أمين يتعاون مع الفنان محمد فؤاد حاليًا في أغنية جديدة تحمل اسم "سوء تقدير"، وهى من ألحان محمد الدهشان، ولكن لم يتم الاستقرار حاليًا على موعد طرحها.

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