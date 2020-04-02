بيراميدز يسعى لخطف نجم المنتخب بعرض مغري





تصدر نادي بيراميدز محركات بجث الإنترنت، حيث يستعد النادي في الفترة الراهنة بضم بعض الصفقات لتعزيز فرقة كرة القدم، ويسعى بيراميدز لضم لاعب النادي المصري، كريم العراقي، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل محاولات بيراميدز لضم اللاعبة.





أرسل نادي برايمدز عرضًا مغريًا لإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، حيث يريد التعاقد مع كريم العراقى الظهير الأيمن لفريق المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل اقتراب رجب بكار لاعب بيراميدز من الانضمام للنادى الأهلى، ورحب العراقى بالانضمام لبيراميدز، خاصة أن العرض المادى الذى عرضه مسؤولو النادى يتناسب مع النادى المصرى.





الزمالك وبيراميدز.. نفس الصفقة





وتجدر الإشارة إلى أن الاعب كريم العراقى ومسؤولو المصرى تلقوا من نادى الزمالك عروض لضمه إلا أن هناك اتجاها داخل قلعة بورسعيد للموافقة على انتقال العراقى إلى بيراميدز فى ظل فشل مفاوضات المصرى مع اللاعب بإقناعه بالبقاء مع الفريق فى ظل العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى.





العشري يرحب برحيل العراقي





ورحب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي، برحيل العراقي خاصة أن النادى سيستفيد ماديا من رحيل العراقى، مما يتيح الفرصة لضم بديل آخر للاعب، أو البحث عن ظهير أيمن فى قطاع الناشئين بعد قرار الجهاز الفنى الأخير بتصعيد 5 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول من أجل اختيار أفضل العناصر وضمها للفريق الأول بشكل منتظم.



