مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في المنتصف بفضل مشتريات المصريين

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية

واصلت البورصة مؤشرات المصرية المصرية ارتفاعها  بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع مدفوعة بمشتريات المصريين فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل عند مستوى9482.1 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 997.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 1074.8 نقطة.

السويدي إليكتريك تقر شراء أسهم خزينة 

وعلي الجانب الأخر قررت السويدي الكتريك  شراء أسهم خزينه بحد أقصى 54.6 مليون سهم وذلك في فترة 2 ابريل و 1 يوليو 2020 ، علما بان السهم سيظل الان عند 8.38 جنيه بنسبة ارتفاع 8.39%

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