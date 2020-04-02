مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في المنتصف بفضل مشتريات المصريين

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل عند مستوى9482.1 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 997.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 1074.8 نقطة.





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