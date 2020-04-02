مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في المنتصف بفضل مشتريات المصريين
الخميس 02/أبريل/2020 - 11:48 ص
نيفين سمير
أخبار البورصة المصرية
واصلت البورصة مؤشرات المصرية المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع مدفوعة بمشتريات المصريين فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل عند مستوى9482.1 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 997.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 1074.8 نقطة.
السويدي إليكتريك تقر شراء أسهم خزينة
وعلي الجانب الأخر قررت السويدي الكتريك شراء أسهم خزينه بحد أقصى 54.6 مليون سهم وذلك في فترة 2 ابريل و 1 يوليو 2020 ، علما بان السهم سيظل الان عند 8.38 جنيه بنسبة ارتفاع 8.39%
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