فولكس فاجن تمدد أغلاق مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، أمس الأربعاء، تمديد فترة توقف الإنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك مع استمرار قيود مكافحة فيروس كورونا، واستمرار إغلاق مصنعها في تشاتانوغا رابع أكبر مدينة في ولاية تينيسي ، الذي بدأ في 21 مارس وكان لمدة أسبوع واحد، سيتم تمديده إلى 12 أبريل.





وقالت شركة فولكس فاجن في بيان صحفي، أنها ستستمر في دفع الرواتب الكاملة الأسبوع المقبل، مع يوم إجازة مدفوع الأجر في 10 أبريل.





كما سيتم تمديد فترة توقف الإنتاج في مصنعين في المكسيك حتى 30 أبريل اعتبارًا من 12 أبريل بعد أن أعلنت الحكومة حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس كورونا، ويعد مصنع فولكس فاجن في بويبلا بالمكسيك أحد أكبر مصانع المجموعة، والمصنع الآخر في غواناخواتو.





ووفقًا للبيان، الوقف تم تمديده امتثالاً لأوامر الحكومة بتعليق جميع الأنشطة غير الضرورية، وقالت فولكس فاجن إنها ستواصل دفع رواتب الموظفين أثناء التعليق.





تعد شركة فولكس فاجن من بين الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم الذين يستجيبون لانخفاض الطلب، بالإضافة إلى تحديات سلسلة التوريد بعد التدابير المتخذة للحد من الوباء.



