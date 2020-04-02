أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ترتفع إلى 3160 شخصا

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3160 شخصًا.

 

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتخطى 50 ألف حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 

ونشر هذا التقرير، في 12 نوفمبر 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلّقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

 

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".

 

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