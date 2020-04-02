أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ترتفع إلى 3160 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3160 شخصًا.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتخطى 50 ألف حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



