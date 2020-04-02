"الصناعة": إطلاق 12 خدمة إلكترونية لهيئة المواصفات والجودة

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
في إطار تحركات وزارة الصناعة المستمرة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا ، بالاضافة إلى التسهيل على المواطنين والعاملين قضاء حاجاتهم دون الحاجة إلى النزول من المنزل.


وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إطلاق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة على البوابة الإلكترونية للوزارة.


وقال أسامة فهمى رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة ان الخدمات التي تمت ميكنتها وإتاحتها إلكترونيا تشمل الحصول على علامة حلال المصرية وعلامة المطابقة المصرية وشهادة المطابقة المصرية واعتماد النموذج الأساسي وفحص المقطورات ودراسة وثائق المراجل البخارية، مشيراً إلى أن الخدمات تشمل أيضاً طلب بيان بأحدث الإصدارات من المواصفات المصرية والدولية و الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تنظمها هيئة المواصفات والجودة و تسجيل المنشآت الحاصلة على نظم الجودة الدولية بالإضافة إلى تسجيل الجهات المانحة لشهادات نظم الجودة الدولية وطلب التدريب داخل الهيئة إلى جانب بيع المواصفات المصرية.


وأشار إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي للخدمات الكترونياً وتم اختبارها بنجاح، لافتاً إلى أن كافة الخدمات مميكنة من أول طلب الخدمة مروراً بالدفع الإلكتروني وحتى الحصول على الخدمة.


وأوضح فهمي أن قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة سيقوم بتدشين آلية لتتبع طلبات العملاء بالإدارات المختلفة داخل هيئة المواصفات والجودة وذلك لضمان سرعة وفاعلية تقديم الخدمات الكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم اصدار دليل استرشادي للحصول على كل خدمة من الخدمات الـ 12 واتاحتها على الموقع الإلكتروني لهيئة المواصفات والجودة بهدف التيسير على العملاء طالبي الخدمة.

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