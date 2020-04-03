100 ألف مصاب.. و951 قتيلًا بيوم واحد.. أسرار مذابح كورونا في إسبانيا

"الأرقام مدمرة" كانت هذه إحدى الكلمات في الفقرة الأولى افتتاحية صحيفة البريوديكو الإسبانية التي تعبر عن المعاناة التي وصلت لها إسبانيا، مشيرة في عنوانها الرئيسي إلى أن الحالات تعدت الـ100 ألف حالة، وتحديدًا 102،136 مصابًا، دون احتساب الحالات الخفيفة، نظرًا لعدم وجود اختبارات سريعة، حيث أصبحت إسبانيا قريبة بشكل خطير من إيطاليا.





وأكدت "البريوديكو"، أنه رغم ضخامة الأرقام إلا أن هناك شعاعًا من النور يتمثل في دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة، في مرحلة التباطؤ، أي قلة أعداد الإصابات الجديدة عن الفترة السابقة، وهذا لا يعني أن المرض يتم التحكم فيه، بل أن المعدل الذي توسع فيه سابقًا يتباطأ، بفضل تدابير العزل المنزلي، ولكن لا يزال عدد القتلى في ازدياد، مع سجل يومي جديد من \864 حالة وفاة ليصل الناتج النهائي إلى 9053 حالة وفاة.





التوزيع الجغرافي

في السياق، وأوضحت صحيفة "البايس" الإسبانية، أنه ينتشر وباء كورونا في عدة بؤر داخل إسبانيا، أكبرها العاصمة مدريد والتي تحتوي على مايزيد عن 16 ألف وثمانمائة مصاب وستمائة حالة إصابة، كما تحتل نصيب الأسد في عدد القتلى الذين بلغوا ثلاثة آلاف قتيل، تليها مقاطعات الحكم الذاتي مثل كتالونيا التي وصلت إلى 20 ألف مصاب وألف وثمانمائة قتيل، وإقليم الباسك 6 ألاف وثمانمائة مصاب وإقليم أندلوسيا 6 آلاف وأربعمائة، ووصل أكبر عدد للمصابين في يوم واحد هو أمس الأول من إبريل بعدد 864 حالة.





ويتجاوز عدد الوفيات في إسبانيا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إلى 95%، كانت أعلى نسبة للوفيات من سن 80، ما يقرب من 60 ٪ من نسبة المتوفين، فإن المرض أكثر فتكًا عند الرجال منه لدى النساء، وأقل من 20 عامًا، لا توجد بينهم أي حالة وفيات، أما بالنسبة للمصابين، فمعظم المصابين هم من سن الأربعين.





الشارع الإسباني

وبالعودة لصحيفة "البريوديكو"، فإنه يدور الجدل في الشارع الإسباني حول سؤالين الأول هل وصلت إسبانيا إلى الذروة أم لا، أي وصلت لأعلى معدل لإنتشار الوباء وبدأ المؤشر في الهبوط، ويدلل على أن الإصابات الجديدة هي 7،719 مصابًا جديدًا، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8٪ في عدد الإصابات، أي أقل بـ 12 نقطة عما كان عليه في 25 مارس الذي وصل إلى 20٪، وهو ما أختلف فيه مسئولي الصحة فقال مدير مركز الطوارئ الصحية، فرناندو سيمون، الذي ظهر مرة أخرى من منزله بعد إصابته ودخوله إلى العزل قائلًا:"إن الأزمة ليس في ما إذا كانت إسبانيا تصل إلى الذروة لأن هذا "حدث" بالفعل، ولكن الشيء المهم الآن هو ضمان الرعاية الصحية الكافية لجميع المرضى"، بينما الوزير سلفادور إيلا تنبأ بأننا "ما زلنا في مرحلة الوصول إلى الذروة، ثم نقلب المنحنى ونكسب المعركة ضد الفيروس.





بينما تتمحور النقطة الثانية حول وجود أماكن شاغرة في المستشفيات الإسبانية للحالات الجديدة، حيث ولد انخفاض الحالات "ضغط أقل" في مدريد، وغيرها من الحكم الذاتي مثل كاتالونيا، فقد وصلوا إلى الحد الأقصى لقدرتهم وكل مريض جديد هو ضغط إضافي، ما جعل وزارة الصحة الإسبانية توزع بالفعل 15 مليون قناع و16 مليون قفاز على مجتمعات الحكم الذاتي.





وتعدد الصحيفة بعض الصعوبات التي يواجهها الإسبان مع كورونا، والصعوبة الرئيسية التي تواجهها المراحيض الإسبانية التي تعالج المرضى المصابين بالفيروس التاجي هي نقص معدات الحماية الشخصية، مما يؤدي إلى عدوى الكثير منهم، ما يبلغ مجموعه 14.44% من الحالات الإيجابية، بما مجموعه 29812 مصاب حيث يوجد 3،244 مرحاض مصاب، مما أدى إلى النقابات والجمعيات الطبية والتمريضية إلى محاولة تحقيق ما تفتقر إليه مستشفياتها ومراكزها الصحية، وبعضها رفعت شكاوى ضد المراكز الصحية هو حال لجنة الصحة في مستشفى ديل مار (برشلونة)، التي أعلنت يوم الاثنين أنها ستقدم شكوى ضد اتحاد بارك دي سالوت مار (الذي ينتمي إليه المركز والتابع لوزارة الصحة) لأنه "لا يمتثل لـ قانون حماية المخاطر المهنية ". كما لا تستبعد اللجنة تقديم شكوى من خلال المحاكم.





رقم قياسي في الوفيات

وكشفت إسبانيا عن رقمًا قياسيًا جديدًا عن للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في يوم واحد: 950 ضحية لفيروس التاجي خلال 24 ساعة فقط على الرغم من حقيقة أن تقدم الوباء قد تباطأ، حيث نما عدد الإصابات بمعدل 8٪ بدلًا من ذلك من ارتفاع 20٪ الذي سجلته الأسبوع الماضي.





وتظهر البيانات اليوم أن وباء الفيروس التاجي يبدأ في الاستقرار في مدريد، وهو محور تركيزه الأولي، ولكنه يواصل انتشاره في جميع أنحاء البلاد، ومن التقاليد المتبعة في مدن إقليم لامانشا الإسباني المتبعة وضع نعي المتوفى على لوحة إعلانات مرئية بوضوح بحيث يكتشفها الجيران ويذهبون يراقبونها، ولكن بعد زيادة أعداد القتلى صارت اللوحات مبهمة وقد تم ذلك في ساحة إسبانيا في توميلوسو (سيوداد ريال) حتى قبل أيام قليلة، عندما ارتفع معدل الوفيات إلى 15 شخص وضعت لهم لافتة دون تحديد أسمائهم.





حولت دور المسنين في إسبانيا إلى مراكز للموت البطيء بسبب كورونا، حيث سجلت دار "مونت هيرموسو" والتي أصبحت واحدة من أسوأ بؤر المرض المعروفة في أوروبا 19 قتيل في يوم واحد،





القطاع الاقتصادي

تتمثل الكتلة الأخرى من الأرقام الصادمة التي تكشف عنها صحيفة "الموندو" الإسبانية في حجم الخسائر الإقتصادية لإسبانيا، حيث عانى سوق العمل الإسباني من أسوأ شهر في تاريخه مع تدمير 833 ألف وظيفة، منهم 235 ألف وظيفة غير حكومية، وتعليق العمل لما يقارب من 620 ألف عامل، وإذا استمرت الأزمة يمكن أن يفقد مليون وأربعمائة ألف عامل وظيفتهم، ومن حيث البطالة المسجلة، سجلت وزارة العمل زيادة قدرها 302 ألف شخص.





شهدت أعظم الانهيارات الإقتصادية منذ بدء أزمة الفيروس التاجي في قطاع البناء (17.08٪) والفنادق (14.27٪) والأنشطة الإدارية والخدمات المساعدة (8.91٪) والتعليم (5.24 ٪) والنقل والتخزين (4.76٪) ؛ في حين سجلت الزيادة الوحيدة في الأنشطة الصحية مع 7085 عضوًا إضافيًا، يبرز الانخفاض في العمالة المؤقتة، والذي يغطي الجزء الأكبر من الانخفاض بأكثر من نصف مليون ضحية.





إجراءات الحظر

تفرض السلطات الإسبانية حظرًا شاملًا على سكان البلاد، ويقتصر التنقل على أنشطة محددة مثل: اقتناء المواد الغذائية أو الضروريات الأساسية، والمنتجات الصيدلانية، والاستشارات مع الكيانات المالية أو التأمينية، والسفر إلى مكان العمل (في حالة تصنف على أنها ضرورية ومع وثيقة داعمة)، والعودة إلى الإقامة المعتادة، ورعاية القاصرين، وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء أو المعالين بشكل خاص، يجب أن يحدث التنقل في جميع هذه الحالات دائمًا بشكل فردي، إلا عند مرافقة، إلى الأشخاص المعالين أو سبب مبرر.