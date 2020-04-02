تحويلات مرورية بالطريق الدائري.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إجراء تحويلات لتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور سعد الدين شاذلي وحتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.





وأوضحت الإدارة، اليوم الخميس، أنه على القادم من أعلى كوبري السويس ومتجه إلى مدخل محور سعد الدين الساذلي (اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور): السير بالطريق الدائري الداعم ثم تحويل الحركة المرورية إلى الطريق الرئيسي، واستكمال السير حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثمالدوران من "أحمد جلال" بعد 700 متر والعودة اتجاه أعلى كوبري السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور.





والقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور اتجاه نفق السلام: السير بمحور سعد الدين الساذلي ثم سلوك نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى كوبري السويس، والسير بالطريق الدائري الرئيسي ثم الدوران من الدوران الفردي بعد مسافة 500 متر، والعودة مرة أخرى على الطريق الدائري الرئيسي اتجاه نفق السلام.





وأشارت الإدارة إلى أن مدة تنفيذ الأعمال شهرين، وتكون الأعمال والتحويلات المرورية خلال تلك الفترة على مدار اليوم الكامل.





تحرير 545 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية، لقراءة التفاصيل الكاملة اضغط هنا





واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وفي سياق أخر، بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، بشارع الهرم، بعد إغلاقه جزئيًا.





كانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق.





وأوضحت المرور في بيان لها أن نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" سيتم وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة ومحافظة الجيزة، لنقل مرافق " الكهرباء " والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".



