النيابة الإدارية تتبرع بـ3 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الخميس، إيداع 3 ملايين جنيه، كمساهمة من أعضاء النيابة الإدارية، في صندوق "تحيا مصر"، لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.





وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية، قائلا: إن المسؤلية الوطنية في ظل الظروف التي تمر بها مصر، توجب علينا مساندة مجهودات الدولة لمواجهة الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد، ورفع تأثيرها عن بعض فئات الشعب المصري الأكثر تتضررا بالظروف.





وفي سياق متصل، قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يوجه المبادرة التي أطلقها بشأن إنشاء صندوق كفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا، إلى صندوق تحيا مصر، بحساب "الأزمات والكوارث" ويدعو جميع المصريين للمشاركة فيه لدعم هذه الأسر.