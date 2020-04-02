وفاة القمص اسحق ثابت كاهن كنيسة مار جرجس بملوي في المنيا

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
ودعت إيبارشية ملوي وانصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، القمص اسحق ثابت، راعي كنيسة الشهيد مارجرجس، بدير أبوحنس في ملوى محافظة المنيا.

واقيمت صلاة الجنازة علي جثمانه في كنيستة، وسط حضور محدود من اسرته وكهنة الكنيسة، حيث وافاته المنيه مساء أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك لاجراء محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والقمص إسحق من مواليد عام ١٩٤٧ في محافظة المنيا.

سيم كاهنًا في عام ١٩٧٤ بيد الراحل نيافة الأنبا اغابيوس، اسقف ديروط وصنبو، شمال محافظة أسيوط.

حصل الراحل على الكلية الاكليريكية في عام ١٩٦٧.

وقضى ٤٦ سنة في الكهنوت لخدمة الكنيسة، ويشار إلى إنه قد أسس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في قرية دير ابوحنس التابعة لمركز وايبارشية ملوي.

وتسعى الكنيسة في الوقت الراهن لإذاعة الاجتماعات والأنشطة دون حضور لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار المجمع المٌقدس بشأن إغلاق كافة الكنائس بسبب الوقاية من احترازات فيروس كورونا هو قرار صعب جدًا.

وكشف " تواضروس"، خلال عظته الأسبوعية، عن أن القرار تم مناقشته كثيرًا في اللجنة الدائمة بالمجمع ولكن كان ضروريًا بأننا نأخذ هذا الإجراء من أجل سلامة الجميع، مؤكدًا إنه إجراء مؤقت لعلى الله يستخدمة بوجودنا في البيت.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يٌعطي فُرصة لوجود كل أسرة في المنزل لكي ما ينظر الإنسان إلى حياته ويبحث ضعفاته وخطاياه وتكون فرصة للتوبة قوية لكل شخص، كما تكون فرصة لالتقاط الأنفاس في التسارع الموجود في كل عمل ونشاط وخدمة علي مستوي العالم بصفة عامة. 

ووجة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التحية والشكر إلى طاقم الفريق الطبي الذين يعملون بجد وإخلاص من خلال الخدمات الصحية التي تُقدم بصورة عامة، مشيرًا إلى أن الأطباء هم علي خط المواجة الأول في الإجراءات التي تتخذها الدولة ووزارة الصحة تحاه هذا الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لوقاية من فيروس كورونا دير ابو حنس بوابة الفجر الكنيست الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ ثلث ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 17 ساعة

3 عروض أجبرت أحمد فتحي على الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا: "نهايته الشهر دا"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الكنيسة تودع شيخ كهنة قنا

أول وأقدم كنيسة بسيدي بشر تحتفل بمرور ٦٠ عاما على تأسيسها

البابا تواضروس يقدم التعازي لأهالي شبرا لرحيل راعى كنيسة مارجرجس الجيوشي

البابا تواضروس يدشن كنيسة القديس يوسف بدير أبو سيفين بمصر القديمة

ترقية 3 قمامصة في إيبارشية ملوي للأقباط الأرثوذكس

البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الستين لتأسيس كنيسة مار جرجس بسيدي بشر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

10:20 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم