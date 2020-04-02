كلاكيت تاني مرة.. اجتماع الحكومة بـ"الفيديو كونفرانس"

بدأ صباح الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

ويأتي ذلك لمتابعة عدد من الملفات وتطوير الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في تلك الفترة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفرض مجلس الوزراء، اعتبارًا من 25 مارس الماضي، حظر التجوال على جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ من السابعة مساءًا إلى السادسة صباحاُ، ومنع الإنتقال والتحرك على جميع الطرق خلال تلك الفترة، وتوقف جميع وسائل النقل الاجتماعي العامة والخاصة.

وفرض مجلس الوزراء، اعتبارًا من 25 مارس الماضي، حظر التجوال على جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ من السابعة مساءًا إلى السادسة صباحاُ، ومنع الإنتقال والتحرك على جميع الطرق خلال تلك الفترة، وتوقف جميع وسائل النقل الاجتماعي العامة والخاصة.





كانت الحكومة وافقت على مشروع قرارا الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو2020.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





تحليل بيانات الوضع الوبائي





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



