حزب المصريين: السيسي يضع صحة المواطن فوق أي اعتبارات

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحمل صندوق "تحيا مصر" تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج، مؤكدًا أن القرار نابع من قيادة حكيمة تدرك حجم المسئولية وتؤمن بحق أبنائها في حياة كريمة، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على أبناء الشعب المصري العظيم. 

وقال أبو العطا، في بيان اليوم الخميس، إن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات العظيمة التي مكنتها من تقليل أضرار انتشار فيروس كورونا، وكانت سباقة في تلبية نداء أبنائها العالقين في دول العالم، وسارعت لتسيير رحلات طيران استثنائية رغم تعليق الطيران في جميع دول العالم، لإعادتهم إلى وطنهم بتوجيه من القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي أدرك بحكمة وتفهم ليسا غريبين عليه ما عاناه أولئك من ترك أعمالهم وتعطل مصالحهم في الدول التي كانوا فيها، وما عانوه بعد تطبيق تلك الدول سياسات تتعلق بوقف الأعمال وتجميد عدد من الأنشطة الاقتصادية لمكافحة الفيروس، ولذلك جاء القرار لتخفيف العبء عنهم وإيصال رسالة بأن مصر لم ولن تتخلى عن أبناءها أبدًا.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة وقد وضعت مصلحة وصحة مواطنيها وأبنائها من الشعب المصري العظيم فوق أي اعتبارات أخرى، سواء اقتصادية أو غير ذلك، واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك دون النظر لأي شئ آخر، ومنها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من فرض حظر تجوال جزئي وإغلاق المقاهي والمراكز التجارية ومنع تدخين الشيشة وتعليق الدراسة خمسة عشر يومًا حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قرار يقضي بتحمل صندوق تحيا مصر كافة مصاريف الحجر الصحي لأبناء الوطن القادمين من الخارج، وتستمر الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين في البلدان الأخرى، وذلك بتنسيق بين وزارات الطيران والهجرة الخارجية.

أحدث تطورات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

6 وفيات جديدة

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

تحليل بيانات الوضع الوبائي

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا كوفيد بوابة الفجر بفيروس المصريين العالقين الفجر الصحة العالميه الحظر التجوال الاجمالي الاجراءات الإحترازية أناة

أخبار تهمك

الكواليس الكاملة وراء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

منذ ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا: "نهايته الشهر دا"

منذ ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 17 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

3 عروض أجبرت أحمد فتحي على الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج: "نحن مع قرارات الدولة قلبًا وقالبًا"

وزيرة الصحة: الرجال أعلى نسبة وفيات بكورونا.. وتُعلن أعمار المصابين

وزير الإعلام يوضح قرار السيسي بتحمل نفقات إقامة العائدين من الخارج

برلمانية: السيسي على بعد خطوة من الجميع.. يسمع ويجيب مهما كانت الظروف

وكيل البرلمان: "الرئيس السيسي إنسان بكل المقاييس"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

10:20 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم